За выходные в результате ночных гуляний задержали более ста человек

Полиция регулярно наведывается на главные "тусовочные" улицы города.

В пресс-службе МВД по Петербургу и области подвели итоги минувших выходных. По итогам трех ночных рейдов в полицию были доставлены более ста человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители особенно следили за порядком на улице Рубинштейна и Думской улице, а также Дворцовой площади. В течение последнего месяца там регулярно собираются петербуржцы. В результате проверок обнаружили продажу алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртного в неположенном месте, употребление наркотических средств.

Всего в полицию доставили около 100 пьяных граждан и 7 человек с признаками наркотического опьянения. Четыре бара на Рубинштейна оштрафовали за продажу алкоголя несовершеннолетним.

В ночь на понедельник, 6 июля, Рубинштейна "оккупировали" футбольные фанаты, которые праздновали победу "Зенита". 11 человек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Видео: скрин из видео пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО