Более 1,7 млн россиян привились против клещевого энцефалита

В течение 2019 года планируется привить еще 3,1 миллиона человек.

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита. В течение 2019 года планируется привить еще 3,1 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На данный момент зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом. Во многих регионах началась акарицидная обработка территорий. Всего обработают 350 тысяч гектаров.

Такое заболевание, как клещевой вирусный энцефалит может привести к инвалидности или к летальному исходу.

Врач инфекционист: после укуса клеща необходимо обратиться в больницу даже будучи привитым.

Видео: Наука 2.0/ YouTube