Более 1,7 млн россиян привились против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита. В течение 2019 года планируется привить еще 3,1 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
На данный момент зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом. Во многих регионах началась акарицидная обработка территорий. Всего обработают 350 тысяч гектаров.
Такое заболевание, как клещевой вирусный энцефалит может привести к инвалидности или к летальному исходу.
Врач инфекционист: после укуса клеща необходимо обратиться в больницу даже будучи привитым.
Видео: Наука 2.0/ YouTube
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