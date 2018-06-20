Большую Конюшенную могут освободить от налогов для иностранных туристов

Инициатива рассматривается ответственным Министерством.

Правительство может сделать Большую Конюшенную улицу в Петербурге - зоной беспошлинной торговли. Об этом сообщает Gazeta.Spb. На данный момент чиновники из Министерства промышленности обсуждают данную инициативу.

В случае принятия законопроекта, иностранные туристы смогут возвращать НДС с покупок, приобретенных в магазинах на данной улице. Для того, чтобы воспользоваться данным предложением. покупателю придется потратить сумму от десяти тысяч рублей.

Напомним, что на данный момент зоной tax free в Северной столице является только Дом Ленинградской торговли, расположенный как раз на Большой Конюшенной. Зону действия налоговых "скидок" может быть расширена. Подобная практика в будущем может распространиться на Москву и Нижний Новгород. По мнению чиновников, таким образом удастся поднять уровень туризма в российских городах.

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Фото: Piter.tv