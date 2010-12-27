Больная китаянка "посадила" в Пулково летевший в Хельсинки самолет‍

У пассажирки сердечная недостаточность. Ее госпитализировали в Петербурге.

Авиакомпании Finnair в четверг, 6 сентября, пришлось экстренно посадить свой самолет в Пулково, который летел из Шанхая в Хельсинки. Дело в том, что посадить самолет пришлось из-за сильного недомогания одной из женщины, которая находилась на борту. Об этом сообщают российские СМИ.

Аэробус "А359" приземлился в петербургском аэропорту в 13:40. Пожилой китаянке сразу же вызвали скорую, ее госпитализировали с острой сердечной недостаточностью. Свой перелет завершил и муж, он остался со своей женой. Самолет дальше отправился в Финляндию. Информацию уже передали дипломатам Китая.

Экипаж аэробуса довольно оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию и принял верное решение.

Утром туман мешал приземляться самолетам в Пулково.

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