Богомолов считает необычайным, что два театра смогли договориться о гастролях напрямую

Худрук Театра на Бронной позитивно оценил сотрудничество с Александринкой.

Художественный руководитель Театра на Бронной захотел прокомментировать ситуацию о том, что московские коллеги и петербургский Александринский театр работали друг с другом напрямую ради организации гастролей. Константин Богомолов сообщил, что узнал об этом "как факт". От новости он испытал большую гордость и радость, потому что подобное явление не не является обыденной для театральной среды.

Было немало ситуаций, когда, работая с посредниками, они предлагали и площадки, не то чтобы плохие, но убивающие всякую художественную сторону спектакля. Потому что это двухтысячные ДК, огромные пространства. И все для того, чтобы максимальные деньги извлечь. Константин Богомолов,худрук Театра на Бронной

Эту цель Богомолов считает вполне логичной. Однако то, что театры напрямую смогли договориться между собой означает, что качество привозимых в Петербург спектаклей абсолютно аутентично. режиссер полагает, что оно нигде, ни в какой фазе не теряется за счет того, что работой занимаются профессионалы, у которых стоит одна главная задача. Богомолов подчеркнул, что помимо того, что гастроли нужно окупить, так как театр старается приводить спектакли не в ущерб себе или государственному бюджету, еще одной значимой задачей является сохранение художественной целостности и качества спектаклей.

Худрук пояснил, что именно поэтому его постановка "Таня" играется на малой сцене Александринского театра. В Москве постановка идет на Большой сцене, а в зрительном зале могут находиться одновременно 470 человек. Театральный коллектив, обсуждая этот вопрос, пришел к очевидному выводу, что если "Таня" будет представлена на масштабной исторической сцене Александринки, требующей других приемов и энергии, то постановка радикально потеряет в художественном плане. Богомолов напомнил о том, что "Таня" играется в Петербурге не формально в формате "привезли-показали", а три полноценных раза. По мнению режиссера, камерный формат сцены идет на пользу спектаклю, улучшает его.

Богомолова восхитила роскошь Александринского театра.

Фото и видео: Piter.tv