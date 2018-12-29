Богатейший человек планеты, основатель Amazon, разводится после 25 лет совместной жизни

Эмоциональное письмо с сообщением о разводе появилось в Twitter Джеффа Безоса.

Джефф Безос разводится со своей супругой, с которой прожили вместе 25 лет.

О разводе сообщил сам Джефф Безос в своем Twitter. Письмо подписано Джеффом и его женой Маккензи.

В письме сообщается, что пара решила расстаться спустя 25 лет совместной жизни. Также супруги говорят, что благодарны друг другу за прожитые вместе годы. Некоторое время назад в паре возникли трудности, и они решили пожить отдельно. После этого эксперимента, супруги решили развестись.

У пары трое родных сыновей, старшему сейчас 18, и приемная дочь китаянка. Джефф и Маккензи сообщают, что после развода они останутся друзьями, партнерами по бизнесу и родителями. Они перестанут быть только мужем и женой.

Общественность сейчас гадает, сколько достанется при разводе супруге, знаменитой писательнице. Делить паре действительно есть чего. На сегодняшний день состояние Безоса оценивается в 140-150 миллиарда долларов.

Видео: YouTube/Inside Edition

Фото: Джефф Безос