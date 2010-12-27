Семья из России ищет в Лондоне дворецкого из сериала "Дживс и Вустер"

За работу дворецкому предлагают от 4 до 6 тысяч евро в месяц, что в три раза больше жалованья дворецкого в Букингемском дворце.

Некая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала "Дживс и Вустер". Об этом сообщил пишет The Guardian.

В описании так и указано, что семя очень любит данный сериал, поэтому соискателям нужно обратить внимание на Дживса, чтобы понять, что от него потребуют.

Среди прочих требований — владение русским, английским и французским языками. Дворецкий должен знать рестораны и модные места Лондона и юга Франции. Также потенциальный работник должен хорошо разбираться в сериалах и фильмах, технологиях, географии и еде. Наниматели также отметили знак зодиака, который хотели бы видеть. Это Стрелец, Дева, Водолей, Козерог и Лев.

В качестве кандидатов рассматриваются жители Лондона, но работать нужно в четырех странах: Франция, Италия, Великобритания и Россия. За работу дворецкому предлагают от 4 до 6 тысяч евро в месяц, что в три раза больше жалованья дворецкого в Букингемском дворце.

Летом вышел трейлер сериала про дворецкого Бэтмена.

Фото: кадр из сериала "Дживс и Вустер"