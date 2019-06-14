Вышел трейлер сериала про дворецкого Бэтмена

Проект выйдет 28 июля 2019 года.

В сети появился трейлер сериала "Пенниуорт" о молодых годах Альфреда Пенниуорта, известного дворецкого Бэтмена. Проект выйдет 28 июля 2019 года.

Сюжет расскажет о том, как молодой Альфред до того как стать дворецким служил в британском спецназе, а после открывает в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его клиентов становится Томас Уэйн – отец будущего Темного Рыцаря.

Сценаристом выступил Бруно Хеллер, ответственный за сериал "Готэм". Хэйнсли Ллойд Беннетт, Бен Элдридж, Дороти Эткинсон, Джек Бэннон, Эмма Коррин, Палома Фэйт и другие.

Напомним, что в апреле свет увидел последний сезон сериала "Готэм", повествующего о жизни комиссара Гордона до встречи с Бэтменам.

Видео: Rotten Tomatoes TV