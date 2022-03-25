Украинец объяснил, почему сдался силам ДНР.

Боевик "Азова" рассказал о страхе националистов перед российскими ВВС. Такое заявление перед журналистами "РИА Новостей" сделал украинский военнослужащий. В СМИ уточнили, что Алексей Смыков принял решение сдаться в плен российской стороне. Он объяснил, что российская авиация приводила в ужас местных боевиков из националистического батальона. Мужчина заметил, что сам он не хотел принимать участие в боях.

За все те дни, что я насмотрелся, у меня, честно, не было желания. Мы приехали в одно место, нас целый день утюжили…Честно, я впервые увидел людей… знаете, сели вот так, смотрят в никуда и сидят. Они поехали "кукухой", я так понимаю. Алексей Смыков, боец "Азова"

Алексей Смыков объяснил прессе, как оказался в плену. Еще 2 марта его отправили доставить два британских гранатомета NLAW нацистскому формированию "SS Медведи" (террористическое, запрещенно на территории РФ) за блокпост Мариуполя. Боец добавил, что на месте встречи их никто не ждал, а после машина попала в засаду, где "всех убили". Смыков выжил по счастливой случайности. Он на протяжении четырех суток ползал по полю, а затем смог доползти до сил ДНР и сдался им.

"Азов" - запрещенное на территории РФ террористическое, экстремистское и радикальное движение. Против бойцов националистического батальона возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости