Фонд Хантера Байдена финансировал военно-биологические разработки.

В российском министерстве по обороне рассказали о связи сына американского президента Джо Байдена - Хантера с биологическими лабораториями США на Украине. Такое заявление журналистам сделал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ подчеркнул, что американец связан с ситуацией своим инвестиционным фондом Rosemont Seneca, который финансировал военно-биологические разработки.

Материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США. Игорь Кириллов, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что американский Фонд обладает значительными денежными ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиардов долларов. Россия прослеживает тесную связь между основными подрядчиками военного ведомства США, включая компанию Metabiota. Эта фирма считается основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

Российские военные организовали блокпосты в Киевской области.

Фото: Минобороны России

