США отправят в Эр-Рияд крылатые и противокорабельные ракеты.

Boeing поставит более тысячи ракет Саудовской Аравии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителей Пентагона. Инфомация размещена на официальном сайте оборонного ведомства. Специалисты пояснили, что американская компания получила контракты на производство и поставку крылатых ракет воздушного базирования SLAM ER (650 единиц), а также противокорабельных ракет Harpoon Block II (402 единицы).

В Пентагоне добавили, что общая сумма контракта с Эр-Риядом по крылатым ракетам составляет 1,971 млрд долларов. Все возложенные на поставщика обязательства должны быть исполнены к декабрю 2028 года.Контракт на поставку противокорабельных ракет достигает 656,9 млрд долларов. В рамках соглашения Boeing также предоставит заказчику вспомогательное оборудование, которое будет перевезено в Бразилию (4 единицы), Таиланд (8 единиц), Катар (53 единицы), а также Японию, Нидерланды, Индию и Южную Корею. Контракт должен быть исполнен к декабрю 2026 года.

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