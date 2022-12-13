Boeing передала заказчику последний произведенный самолет Boeing-747

Обладателем последнего самолета данной модели стала американская компания Atlas Air.

Американская авиакосмическая корпорация Boeing во вторник 1 февраля объявила о передаче заказчику последнего экземпляра двухпалубного широкофюзеляжного самолета Boeing-747. В настоящее время изготовление данной модели завершено. Производственная цепочка длилась на протяжении более 50 лет. Сборка последнего образца, который стал по счету 1574-ым, закончилась еще в декабре прошлого года. А 31 января 2023 года воздушный борт был отправлен грузовой компании Atlas Air из США. Торжественное мероприятие состоялось на площадке предприятия "Боинга", находящейся в городе Эверетт штата Вашингтон. Там модель самолета собиралась с 1967 года.

На фюзеляже лайнера изображен портрет и автограф Джо Саттера (1921-2016), который был ведущим инженером группы разработчиков Boeing-747 в 1960-х годах. пресс-служба компании-оператора

Напомним, что о намерении Boeing свернуть производство самолетов модели 747 сообщили представители в июле 2020 года.

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