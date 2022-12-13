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Боец группы "Вагнер" рассказал о крупных потерях Украины в Соледаре

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По словам бойца, потери ВСУ в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны.

Боец группы "Вагнер" с позывным "Лотос" рассказал о крупных потерях Украины в Соледаре. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам бойца, потери украинских войск на данном направлении в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны. Он подчеркнул, что для начала штурма города необходимо иметь соотношение наступательной стороны "пять к одному".

Ранее Пригожин показал обломки протаранившего колонну украинской техники Су-24М.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: потери, россия, соледар, украина, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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