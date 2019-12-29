Bloomberg сообщил о росте состояния богатейших людей мира

Агентство подвело итоги года для состоятельного населения планеты.

В воскресенье, 29 декабря, стало известно, что за минувший год общее состояние пяти сотен самых богатых людей мира выросло на четверть. Всего богачи за год накопили порядка 5,9 триллионов долларов, что на 1,2 триллиона больше, чем за 2018-й год.

Американские миллиардеры, в чей круг входят 172 человека, увеличили общее состояние на 0,5 триллиона долларов.

В свою очередь, как сообщил ТАСС, богатейшие представители России за 2019-й год увеличили свое состояние на 51 миллиард долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января.