Чиновники задумались о сотрудничестве с организацией, которое приостановлено с 2014 года.

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР. Глава правительства РФ дал такое поручение чиновникам. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники иностранного агентства. Подобный шаг говорит о желании улучшить отношения с западными коллегами. В частности, Россия может возобновить попытки присоединиться к организации. Ранее деятельность по этому вопросу была приостановлена в 2014 году.

В Минэкономики заявляли, что решение о переносе вхождения РФ принимала сторона ОЭСР. В связи с этим именно от организации зависит перезапуск процесса. В профильном ведомстве заметили, что не получали сигналов от партнеров о возможном восстановлении. Однако там добавили, что рассматривают возможность сотрудничества.

Ранее экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов.

Видео: YouTube/Правительство России