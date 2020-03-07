Это равнозначно ВВП Великобритании.

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в 2,7 триллиона долларов. Это равнозначно ВВП Великобритании, приводит данные агентство.

Эксперты описали четыре сценария развития ситуации с заболеванием в своём исследовании. По позитивному сценарию Китай оперативно возьмет под контроль вспышку заболевания. Это поможет ему оправится от его последствий во втором квартале, что окажет сдержанное влияние на мировую экономику.

При втором варианте сценария Китай не сможет быстро справиться с коронавирусом. Он учитывает и распространение эпидемии в других странах Европы и Азии. В этом случаи, считают эксперты, рост экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнении с тем, который ожидался до появления коронавируса.

Ранее китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса.