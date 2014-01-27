В статье говорится о мерах воздействия на РФ, если страна решит атаковать Киев.

Информационное агентство Bloomberg: "Северный поток — 2" точно будет уничтожен в случае нападения России на Украину. Обозреватель Леонид Бершидский в статье заявил о том, что российскому газовому проекту будет грозить гарантированная ликвидация в том случае, если Москва решит нарушить границы Киева и станет наступать на соседнее государство полномасштабно. Такие действия РФ приведут страну к подрыву "кропотливо выстроенных отношений" с западными странами.

"Северный поток — 2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину. Леонид Бершидский, обозреватель

Эксперт считает, что менее масштабная операция России позволила бы сдвинуть сроки запуска трубопровода. Этой ситуацией воспользовался бы Вашингтон для того, чтобы предоставить аргументы "на сегодня почти проигранной" энергетической битвы Москве. Автор материала уверен, что Россия не хочет развязывать войну с Украиной, так как заинтересована в сотрудничестве с европейским регионом в вопросе экономики.

Кремль не увидел политической подоплеки в приостановке сертификации компании-оператора "Северного потока - 2".

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