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Блокадную булочную на Каменноостровском заменит сетевая пекарня

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"Блокадная" булочная закрылась в конце 2019 года.

Помещение закрывшейся на Каменноостровском проспекте булочной, которая работала в годы блокады Ленинграда, займет булочная Ф. Вольчека. Об этом сообщили в Facebook в группе "Петроградская диаспора".

В группе уже появились фотографии булочной с новой вывеской. "Блокадная" булочная закрылась в конце 2019 года.

Также в конце прошлого года на сайте Change.org появилась петиция с требованием сохранить заведение. Активисты аргументировали это тем, что именно в этой булочной ленинградцы в те непростые годы могли получить продовольствие.

Фото: Facebook/ Петроградская диаспора
Видео: Piter.TV

Теги: булочная, каменноостровский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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