Блокадники поучаствовали в мероприятиях на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург вспоминает жертв блокады Ленинграда и открыл памятную плиту в честь севастопольцев, погибших, защищая этот осажденный город, на Пискаревском мемориальном кладбище. Цветы были уложены у подножия монумента "Мать-Родина".

В утренней церемонии на Аллее Памяти посвященной севастопольцам, погибшим за Ленинград, приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский, а также глава Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На памятную плиту были возложены цветы и венки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Колонна, включая полпреда президента на Северо-Западе Александра Гуцана и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, ветеранов и участников блокады, двигалась по Центральной аллее к монументу "Мать-Родина".

Владислав Григорьев, которому было всего 11 лет на момент начала блокады, провел 9 месяцев в осажденном городе, а потом, истощенный и иссушенный, был эвакуирован по Ладоге на Большую Землю.

Нам взрослые когда объяснили, что надо делать, мы занимались защитой города от нападения фашистов. То есть задача была охранять город при пожарах, разрушениях и тушить зажигательные бомбы, помогать больным и раненым Владислав Григорьев, житель блокадного Ленинграда

В Петербурге больше 55 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны – среди них свыше полутора тысяч награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и около 47 тысяч награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда", а также труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Ранее сообщалось, что жители блокадного Ленинграда получат возможность бесплатного проезда на поезде раз в год.

Фото: администрация Петербурга