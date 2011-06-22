Блокадники Ленобласти получат дополнительную выплату в размере 50 тысяч рублей

Данная выплата, на которую претендуют 27 человек, поступит до 5 октября.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о единовременной выплате к 80-й годовщине открытия "Дороги жизни". Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Жители Ленобласти, которые жили в Ленинграде во время блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года меньше четырех месяцев и не были награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", получат единовременную выплату в размере 50 000 рублей. Данная выплата, на которую претендуют 27 человек, поступит до 5 октября.

Ранее Указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей подписал президент РФ Владимир Путин. Она выдавалась жителям, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Правительство Ленобласти решило произвести выплату к памятной дате и другой категории блокадников.

Также жители Ленобласти старше 90 лет получат единовременные выплаты.

Фото: lenobl.ru