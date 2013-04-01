Украинцы станцевали на "Гвоздике".

Украинские блогеры проникли на территорию "Харьковского тракторного завода" и станцевали там на военной технике. Они выложили ролик в социальной сети TikTok. Молодые люди получили доступ к самоходным артиллерийским установкам 2С1 "Гвоздика" . Они решили забраться на установки и заняться творчеством.

Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней. милитаристский украинский портал

Журналисты напомнили, что данный инцидент стал не первым случаем проникновения блогеров на закрытую территорию. В марте 2021 года нарушители оказались на заводе "Кузница на Рыбацком" в Киеве. Там молодые люди продемонстрировали подписчикам недостроенные катера для ВМС Украины.

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует.

Видео: Telegram / РИА Новости