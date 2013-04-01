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Блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике

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Украинцы станцевали на "Гвоздике".

Украинские блогеры проникли на территорию "Харьковского тракторного завода" и станцевали там на военной технике. Они выложили ролик в социальной сети TikTok. Молодые люди получили доступ к самоходным артиллерийским установкам 2С1 "Гвоздика" . Они решили забраться на установки и заняться творчеством. 

Блогерам удалось проникнуть к военным объектам, несмотря на имеющуюся охрану. На видео блогеры осматривают самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и танцуют на ней.

милитаристский украинский портал

Журналисты напомнили, что данный инцидент стал не первым случаем проникновения блогеров на закрытую территорию. В марте 2021 года нарушители оказались на заводе "Кузница на Рыбацком" в Киеве. Там молодые люди продемонстрировали подписчикам недостроенные катера для ВМС Украины.

На Украине заявили, что США и Европу крымский вопрос не интересует.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: tiktok, артиллерия, блогеры, гвоздика, танец, харьков
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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