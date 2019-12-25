Блогера Илью Мэддисона задержали за пьяный дебош

По словам самого блогера, он провел ночь в КПЗ.

В четверг, 7 октября, видеоблогер Илья Мэддисон опубликовал на своей странице в соцсети признание, что прошедшую ночь он провел в КПЗ на пьяный дебош на Ладожском вокзале.

На момент публикации первой фотографии еще не было известно, отпустят ли блогера, или повезут в суд. Спустя полчаса Мэддисон отметил, что его выпустили и опубликовал фото постановления о штрафе. Друг Юрия Хованского заплатит 600 рублей штрафа.

Напомним, блогер приехал в Петербург накануне, чтобы поддержать Юрия Хованского, которому вновь продлили арест. После Мэддисон прогулялся по городу с фанатами и, по всей видимости, сильно выпил.

Напомним, что блогеры дружат уже давно и вместе они были помощниками депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Хованский находится в СИЗО с начала лета, он был арестован по делу об оправдании терроризма, за песню, которую уже извинялся. Адвокаты блогера настаивают, что уголовное дело возбуждено незаконно, однако суд придерживается другой позиции.

Ранее мы писали, что Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского.

Фото: Илья Давыдов / Вконтакте