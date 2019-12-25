Блогер спел с яхты школьникам, столпившимся на берегу Невы

В Петербурге прошла сходка фанатов нового кумира молодежи тиктокера и певца Егора Шипа, отчет о которой опубликовали накануне, 14 мая.
Блогер пел с яхты песни 800 школьникам (утверждает Шип в своем Instagram, отмечая, что это было задание поклонников), столпившимся на скользких гранитных ступенях у Петропавловской крепости. Сама сходка прошла две недели назад. На кадрах заметно, что молодые горожане стояли буквально вплотную друг к другу по всей Комендантской пристани. Помимо этого было еще две сходки в разных концах города. Всего, по подсчетам Егора Шипа, собралось 1500 ребят.
В полиции, как утверждает "Фонтанка", о массовом мероприятии не слышали.
Егор Шип – 18-летний российский тиктокер и музыкант, который набрал аудиторию в 9 миллионов подписчиков и выпустил 12 синглов. По версии ТНТ Music, занял второе место в номинации "Лучший тиктокер года".
Ранее мы писали, что Amazon показал первые кадры из новой версии "Золушки".
Фото: скриншот видео instagram.com/egorkaship/
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