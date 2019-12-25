Блогер рассказал о жизни Поганок в Петербурге

Сейчас некоторые виды Поганок можно заметить в самом центре города.

В воскресенье, 29 марта, на канале Павла Глазкова "Каждой твари по паре" появилось видео, в котором блогер рассказал о жизни Поганок.

Ведущий видеоблога, который также является кандидатом биологических наук, рассказал, что городе на Неве встречается несколько видов таких птиц: Большая Поганка(Чомга), Маленькая Поганка и Красношейная Поганка, которая занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Малая Поганка же удостоилась лишь упоминания в Красной книге Ленинградской области, ведь в самом городе она встречается настолько редко, что даже не указана в списке животных Санкт-Петербурга. Сейчас же этих птиц, почему-то, можно наблюдать на водоемах в самом центре Северной столицы.

Существует теория, что своё название эти птицы получили потому, что с давних пор мясо Поганок считалось невкусным - "поганым".

Натуралист подчеркнул, что Поганки прекрасно плавают и ныряют, но летают с огромной неохотой. В случае опасности они предпочитают скорее спрятаться или даже убежать по воде. Они настолько привязаны водоемам, что даже гнезда у них необычные - плавучие.

Ранее мы писали, что блогер нашел в Ленобласти гнёзда кабанов.

Фото: https://youtu.be/orROShGREiw