Блогер на вездеходе провалился под лёд на Ладожском озере

Александр Юнанов остался в живых, ему помогли спасатели.

Блогер-путешественник из Москвы Александр Юнанов на вездеходе провалился под лёд на Ладожском озере. О случившемся он сам рассказал на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как вездеход, проезжая под мостом, ломает лёд. Машина осталась на плаву, блогер на нее забрался и дождался помощи спасателей.

Юнанов тестировал мотовездеход-амфибию "Зубр Трайк" для поездки на Северный полюс. Совершить ее он собирался весной вместе с путешественником Федором Конюховым, объехавшим свет много раз.

Все, что пишут в СМИ – действительно правда. У нас была небольшая авария, но в целом все закончилось более чем позитивно. Испытания для того и есть, чтобы проверить технику в деле и получить самое важное – замечания, или подтвердить, что таких замечаний нет. Со мной всё в порядке, я жив, здоров, в целом, ничего у меня не сломано, не отморожено. Я немножко промок и испугался, но все закончилось позитивно – рассказал в своем специальном обращении Александр.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что спасатели сняли порядка 100 человек со льда на реке Глухарке в Петербурге. В ГУ МЧС бьют тревогу в связи с выходом граждан на лед, который запрещен постановлением правительства Северной столицы.

Видео: YouTube / Александр Юнанов Yunan on the road