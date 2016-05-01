Блогер из Великобритании зацементировал свою голову в микроволновке

22-летний видеоблогер из Великобритании засунул свою голову в микроволновку, наполненную шпаклевкой. Вытаскивать его из ловушки пришлось пожарным.

Британец решил сделать форму для отливки своей головы. Для этого он с друзьями замешал шпаклевку, которую залил в микроволновку. С пакетом на голове и дыхательной трубкой парень залез в смесь по шею.

После этого он с друзьями ждали, когда смесь затвердеет. Товарищи даже помогали сушить шпаклевку фенами. Вскоре оказалось, что самостоятельно из микроволновки парень вылезти не может. Друзья около полутора часов пытались его освободить, после чего позвонили пожарным.

Прибывшему отряду потребовался час и совет коллег из спасательной службы, чтобы освободить молодого человека. Несмотря на то, что работу они свою выполнили, пожарные написали возмущенное сообщение в своем Twitter. В ведомстве оказались недовольны тем, что их сотрудники были заняты из-за глупого поступка молодого человека.

Пять из наших пожарных были заняты на час сегодня днем, освобождая пранкера, голова которого была "зацементирована" внутри микроволновой печи.

У пострадавшего есть канал на Youtube, где он со своими друзьями устраивает всевозможные экстремальные развлечения. Он проводил ночь в желе, цементировался с другом в ванной, принимал ванну с острым соусом.

Фото: Twitter / West Midlands Fire

Видео: Youtube / TGFbro