Блогер Стас Васильев заявил, что Первый канал часто зовет его участвовать в передачах

"Ай, Как Просто" не хочет работать на госканалы.

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный зрителям под псевдонимом "Ай, Как Просто" рассказал о том, что его часто зовут участвовать в телевизионных программах в качестве эксперта. Речь идет о сотрудниках Первого канала, ответственных за приглашение гостей в эфир в различные проекты. Соответствующей информацией блогер поделился во время интервью с журналисткой Дианой Кади.

Вообще я сейчас не иду на кучу проектов. Меня же на Первый канал зовут постоянно. Стас Васильев, блогер

Гость шоу добавил, что старается избегать подобных телевизионных проектов. Он добавил, что не стал бы работать на каком-либо государственном канале, так как намерен создавать собственный контент для подписчиков. Васильев добавил, что сейчас получает доход от работы при помощи поддержки одной из онлайн-платформ и ее системы монетизации.

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Фото и видео: YouTube / Диана Кади