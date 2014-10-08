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Блогер Илья Мэддисон пожаловался на качество дорог в США
Сегодня, 9:09
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Блогер Илья Мэддисон пожаловался на качество дорог в США

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Пр его словам, качество дорог в США "просто омерзительное".

Уехавший в США блогер Илья Давыдов, известный как Илья Мэддисон, пожаловался на качество дорог в Америке. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам блогера, он путешествует по стране на машине уже несколько недель. Давыдов отметил, что качество дорог в США "просто омерзительное". Он подчеркнул, что в России есть качественные трассы, соединяющие города, а в Соединенных Штатах таких дорог мало.

Ранее Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов.

Фото: pxhere.com

Теги: блогер, дороги, илья мэддисон, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

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