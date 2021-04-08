Блогер Эдвард Бил дал первое интервью после ДТП на Садовом кольце

Пранкер рассказал, чем занимается после аварии в центре Москвы.

Эдвард Бил дал первое интервью после ДТП на Садовом кольце. Адвокат популярного видеоблогера разместил в социальных сетях отрывок речи пранкера, на котором он прокомментировал предъявленное ему Следственным комитетом обвинение из-за автомобильной аварии в центре Москвы, в результате которого серьезно пострадал сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова. Блогер заявил, что не понимает, каким образом оказался на полосе встречного движения.

Это впервые в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку. Эдвард Бил, российский блогер

В настоящее время известно, что пострадавшую в ДТП женщину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Ее супруг заявил, что планирует днем 8 апреля навестить ее.

В интервью изданию "Москва 24" блогер заявил, что двигался на спорткаре со скоростью 80-90 километров в час. Он полагает, что если бы он увеличил скорость, то погиб бы сам. Бил рассказал, что в настоящее время не занимается съемками для своего блога, так как у него есть проблемы. которые необходимо решить. Он заметил, что бросает все силы на то, чтобы потерпевшая в ДТП как можно быстрее восстановилась. Сейчас пранкер изучает возможность продажи всех своих автомобилей.

Видео: Telegram / Москва 24