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Blizzard выпустила новый ролик к скорой бете Diablo 4

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Релиз игры запланирован на 6 июня 2023 года.

Студия Blizzard Entertainment представила новый ролик для открытой бета-версии новой компьютерной игры Diablo 4, которая выйдет в скором времени. Известно, что экшена в ролике не видно. Однако там демонстрируется огромная готическаяя фреска, которая украшает собой потолок в Chapelle des Jésuites (Капеллу иезуитов), находящуюся во французском городе  Камбре.  Авторы подчеркнули, что в раннем доступе игрокам будут доступны для игры три класса героев: варвар, разбойник и волшебник. Открытая бета позволит разблокировать пользователям ещё две специальности: друида и некроманта. Все те, кто прокачают персонажей до 20 уровня, получат от создателей звание "Ранний путешественник", а также особый декоративный предмет для полномасштабной версии игры.

Официальный выход Diablo 4 запланирован на 6 июня 2023 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах, консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / Diablo

Теги: blizzard, diablo 4, бета-версия, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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