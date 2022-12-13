Blizzard выпустила новый ролик к скорой бете Diablo 4

Релиз игры запланирован на 6 июня 2023 года.

Студия Blizzard Entertainment представила новый ролик для открытой бета-версии новой компьютерной игры Diablo 4, которая выйдет в скором времени. Известно, что экшена в ролике не видно. Однако там демонстрируется огромная готическаяя фреска, которая украшает собой потолок в Chapelle des Jésuites (Капеллу иезуитов), находящуюся во французском городе Камбре. Авторы подчеркнули, что в раннем доступе игрокам будут доступны для игры три класса героев: варвар, разбойник и волшебник. Открытая бета позволит разблокировать пользователям ещё две специальности: друида и некроманта. Все те, кто прокачают персонажей до 20 уровня, получат от создателей звание "Ранний путешественник", а также особый декоративный предмет для полномасштабной версии игры.

Официальный выход Diablo 4 запланирован на 6 июня 2023 года. Проект будет доступен на персональных компьютерах, консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Вышел первый трейлер боевика "Призрак" с Анной де Армас и Крисом Эвансом.

Фото и видео: YouTube / Diablo