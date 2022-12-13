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Blizzard представила релизный трейлер Diablo 4

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Релиз игры состоится в начале июня.

Авторы компьютерной игры Diablo 4 выпустили новый трейлер, в котором поделились свежим геймплеем своего проекта. В социальных сетях разработчики показали зрителям все классы персонажей, которые применят свои уникальные способности для противостояния ордам врагов и нечести. Ранее глава компании Blizzard поделилась ожиданиями от релиза новой части "Диабло". Продюсер проекта Род Фергюссон также заверил игроков в том, что Diablo 4 не "скатится" до pay-2-win системы.  Пользователям предстоит столкнуться с монстром Лилит, которая имеет свои планы на человечество. Она не хочет заниматься ражениями между ангелами и демонами. Официальна премьера игры намечена на 6 июня 2023 года.

Blizzard напомнила о проверке серверов в бете Diablo 4 через геймплейный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Diablo

Теги: blizzard, diablo 4, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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