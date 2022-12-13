Blizzard напомнила о проверке серверов в бете Diablo 4 через геймплейный трейлер

Бета-тестирование игры состоится с 12 по 14 мая.

Компания Blizzard выпустила в социальных сетях новый трейлер в преддверии скорого старта второй бета-версии компьютерной игры Diablo 4. Через данный ролик студия разработки напомнила пользователям о том, о чём просила игроков в конце апреля текущего года. Речь идет об участии в бета-тесте проекта для того, чтобы авторы могли испытать в действии игровые сервера Diablo 4 на производительность и прочность. Массовая нагрузка на сервер будет вознаграждена, так как в качестве приза за помощь клиентам предоставят косметические предметы. Однако для получения награды придется достичь как минимум 20-го уровня в игре и ликвидировать одного из боссов - изрыгающую болезнетворную кислоту Ашаву. Официальная премьера запланирована на 6 июня. Бета-тестирование состоится с 12 по 14 мая.

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Фото и видео: YouTube / Diablo