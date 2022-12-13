Blizzard представила геймплейный трейлер беты Diablo 4

Выход игры в свет намечен на 6 июня.

Компания Blizzard продолжает делиться информацией с игроками о грядущей бете-версии компьютерной игры Diablo 4. Ранее авторы проекта раскрыли для пользователей системные требования и рассказали о содержании игры. Сейчас же они выпустили в социальных сетях короткое видео, благодаря которому можно узнать, как именно будет выглядеть геймплей. В раннем доступе для клиентов будет доступно три класса: волшебник, варвар и разбойник. Далее открытая бета-версия позволит разблокировать еще две "профессии": некроманта и друида. Те игроки, которым удастся прокачать навыки персонажей до 20 уровня, получат от разработчиков звание "Ранний путешественник", а также особый декоративный предмет для полномасштабной версии игры.

Официальный релиз серии Diablo 4 запланирован на 6 июня 2023 год. Игра выйдет на персональных компьютерах и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / Diablo

