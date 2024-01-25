Блинный 500-килограммовый пирог испекут на Масленицу в Петербурге

Большое празднование пройдёт в Петропавловской крепости.

1 и 2 марта в Петропавловской крепости развернутся масштабные масленичные гуляния под названием "Зажигай, сударыня Масленица!", кульминацией которых станет сожжение чучела Масленицы и изготовление огромного пирога весом в полтонны. Об этом рассказала главный специалист по развитию Государственного музея истории Санкт-Петербурга Анастасия Беляева во время пресс-конференции ТАСС.

Праздник будет проходить с 12:00 в течение двух дней. Сожжение чучела Масленицы запланировано на 17:30 2 марта на Соборной площади.

"Будет поставлен большой шатер, и на протяжении четырех часов блинопеки будут собирать этот пирог весом в полтонны из бананов, карамели и 3,5 тыс. блинов. Затем шатер откроется, и каждому гостю будет предложено попробовать пирог", Анастасия Беляева

Посетителей ждут выступления музыкантов, интерактивные зоны, мастер-классы по росписи, пошиву кукол, цифровые конкурсы и фотозона. По крепости будут расхаживать судари и сударыни в кокошниках, а также будет бродить загадочный "тайный сударь" — по аналогии с "тайным Сантой", — который будет дарить подарки тем гостям, кто пришел в традиционных костюмах.

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