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Блинкова вышла во второй круг Australian Open

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Россиянка обыграла Дарью Сэвилл в первом круге турнира.

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира соперницей 73-й ракетки мира была австралийская спортсменка Дарья Сэвилл. Блинкова добилась победы со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Следующей соперницей россиянки на Australian Open будет польская спортсменка Магдалена Френх.

Ранее мы сообщали, что Соболенко стартовала с победы на Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, wta, анна блинкова, дарья сэвилл
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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