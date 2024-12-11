Блинкова вышла во второй круг Australian Open

Россиянка обыграла Дарью Сэвилл в первом круге турнира.

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге турнира соперницей 73-й ракетки мира была австралийская спортсменка Дарья Сэвилл. Блинкова добилась победы со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Следующей соперницей россиянки на Australian Open будет польская спортсменка Магдалена Френх.

Ранее мы сообщали, что Соболенко стартовала с победы на Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV