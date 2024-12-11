Блинкова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге турнира соперницей 73-й ракетки мира была австралийская спортсменка Дарья Сэвилл. Блинкова добилась победы со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Следующей соперницей россиянки на Australian Open будет польская спортсменка Магдалена Френх.
Ранее мы сообщали, что Соболенко стартовала с победы на Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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