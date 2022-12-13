Он отметил, что есть благоприятная возможность, позволяющая завершить подготовку мирного соглашения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном, Блинкен отметил, что есть благоприятная возможность, позволяющая завершить подготовку мирного соглашения. Он напомнил, что ранее встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, где проходила конференция по безопасности.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении находились в Вашингтоне. Ожидаю, что они вернутся. Мы работали над текстом договоренности. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на экономику России.

Видео: YouTube / NowThis News