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Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире

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Он отметил, что есть благоприятная возможность, позволяющая завершить подготовку мирного соглашения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном, Блинкен отметил, что есть благоприятная возможность, позволяющая завершить подготовку мирного соглашения. Он напомнил, что ранее встречался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене, где проходила конференция по безопасности.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении находились в Вашингтоне. Ожидаю, что они вернутся. Мы работали над текстом договоренности.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее Блинкен заявил, что меры Москвы позитивно повлияли на экономику России.

Видео: YouTube / NowThis News

Теги: азербайджан, армения, госсекретарь сша, мирные переговоры, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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