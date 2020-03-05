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Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО
Сегодня, 8:23
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Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО

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По его словам, США высоко ценят такое желание Украины.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен считает, Украина может добиться того, чтобы ее включили в НАТО. Об этом он заявил в ходе в ходе слушаний в международном комитете Сената, пишет "РИА Новости".

По его словам, у нее есть все необходимые механизмы для движения по пути в сторону вступления в ряды Североатлантического Альянса.

По нашим оценкам, у Украины есть все необходимые инструменты, чтобы двигаться в этом направлении.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он отметил, Украина может получить членство Альянса в скором будущем. Блинкен также заявил, что  Соединенные Штаты поддерживают данную инициативу властей страны.

Ранее Блинкен назвал негативные для США последствия строительства "Северного потока - 2". По его словам, этими последствиями являются отравленные отношения с Германией.

Фото: pixabay.com
 

Теги: нато, сша, украина, энтони блинкен
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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