Блинкен: США противостоят РФ на Украине, чтобы не было новых конфликтов

В Госдепе США рассказали о б отстаиваемых принципах.

Блинкен заявил, что США противостоят РФ на Украине, чтобы не было новых конфликтов. Соответствующее заявление американский государственный секретарь в рамках мероприятия, организованного в Стэнфордском университете. По мнению чиновника, если власти США примут решение отказаться от помощи киевскому режиму, то "есть риск открыть ящик Пандоры", а урок извлекут не только европейцы, но и жители других мировых регионов.

Это спровоцирует конфликты в других частях мира… есть риск открыть ящик Пандоры. Это то, что мы пытаемся продемонстрировать на Украине. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт добавил, что территориальная целостность независимых государств должна уважаться, а их государственные границы не должны изменяться силовыми методами. По словам Энтони Блинкена, именно эти принципы отстаивает Вашингтон, помогая Украине.

Госсекретарь США Блинкен заявил об обсуждении ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State