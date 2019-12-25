В Выборге благоустроили Сад скульптур

Работы провели в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» к предстоящему 730-летию города.

В Выборге подошло к концу благоустройство Сада скульптур. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Благоустройство проводилось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" к предстоящему 730-летию города. В ходе работ специалисты установили стилизованные скамейки, урны и фонари, камеры видеонаблюдения, посадили деревья и кустарники. Также в Саду появился новый детский игровой комплекс "Поляна Хоббита".

Сейчас проходит финальный этап работ: скульптуры отмывают от пыли, убирается мусор, устанавливаются информационные таблички.

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Фото: Администрация Выборгского района