В Выборге благоустроили Сад скульптур

В Выборге подошло к концу благоустройство Сада скульптур. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Благоустройство проводилось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" к предстоящему 730-летию города. В ходе работ специалисты установили стилизованные скамейки, урны и фонари, камеры видеонаблюдения, посадили деревья и кустарники. Также в Саду появился новый детский игровой комплекс "Поляна Хоббита".
Сейчас проходит финальный этап работ: скульптуры отмывают от пыли, убирается мусор, устанавливаются информационные таблички.
Ранее мы сообщили о том, что Ленинградская область отмечает 96 лет.
Фото: Администрация Выборгского района
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