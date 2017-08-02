Петербургские железнодорожники приняли участие в благотворительном забеге

Они пробежали дистанцию в 1520 метров.

В воскресенье, 4 августа в Петербурге прошел благотворительный забег "Достигая цели!". В нем приняли участие более полутора тысяч работников железных дорог, а также их семьи, сообщил пресс-центр городской администрации.

Дистанцию в 1520 метров пробежали в честь празднования Дня железнодорожника. Такие благотворительные забеги устраивают в России с 2016 года. Все собранные денежные средства передадут благотворительному фонду "Линия жизни" для помощи тяжело больным детям.

Из-за забега в Петербурге образовались пробки. Центр города пришлось перекрыть.

Напомним, что в Смольном предложили возложить на бюджет города празднование Дня железнодорожника. Данная инициатива поддержана местным руководством. Благодаря проекту чиновники расширят список памятных дат, которые являются для Северной столицы общегородскими. Новые условия вступят в силу с первого января 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Зенит" ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга