Бизнесмен напугал петербуржцев стрельбой из охотничьего карабина

Мужчина решил пострелять в воздух у дома по Ленинскому проспекту.

Правоохранители Красносельского района оперативно задержали 32-летнего директора одной из петербургских фирм за стрельбу из ружья в городе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем 25 марта возле дома №25 по Ленинскому проспекту. Бизнесмен выстрелил из охотничьего карабина в воздух, а затем скрылся на своем автомобиле с места происшествия.

Через несколько минут стрелка удалось задержать на пересечении улицы Маршала Захарова и Балтийского бульвара. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Стоит отметить, что у бизнесмена есть разрешение на оружие. В результате этой выходки никто не пострадал.

Ранее мы писали, что под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата.

Фото: Piter.TV