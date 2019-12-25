Бастрыкин поручил завести новое дело после избиения мужчины в московском метро

Глава СК РФ усмотрел в происшествии покушение на убийство и насилие к представителю власти.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить новое дело после избиения мужчины в московском метро – о покушении на убийство из хулиганских побуждений и насилии к представителю власти. Об этом информирует пресс-служба СК России.

Бастрыкин отметил, потерпевший мужчина после инцидента находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован в медучреждение. Кроме того, сообщалось, что при задержании злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое приезжих с Северного Кавказа вели себя агрессивно в отношении некоторых людей. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который затупился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Мужчин позже задержали после выхода из метро.

Черемушкинский районный суд арестовал всех трех нападавших. Они проходят по статье "Хулиганство". Им грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области 17-летний юноша подозревается в оправдании терроризма.

Фото: СК России