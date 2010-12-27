Тихвинский бизнесмен получил уголовное дело за кредиты под 290% годовых

Подозреваемый два года незаконно выдавал микрозаймы жителям города.

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении жителя города Тихвина, который побил все рекорды и выдавал микрозаймы под 290% годовых.

Известно, что к правоохранительным органам обратился один из клиентов подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Как выяснилось, индивидуальный предприниматель без регистрации юрлица или финансово-кредитной организации.

Бизнесмен начал раздавать деньги с 1 января 2015 года. Вернуть деньги нужно было с процентом, который иногда был выше 290% годовых. За два года своей деятельности он смог заработать таким образом 2 млн рублей.

За свои махинации изобретательный предприниматель получил уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Расследование продолжается.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что главному инженеру Московского вокзала предъявили обвинение в падении осветительного фонаря на ребенка.