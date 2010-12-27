Главному инженеру Московского вокзала предъявили обвинение в падении осветительного фонаря на ребенка

По версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом выполнил свои обязательства, что привело к происшествию.

Правоохранительные органы нашли виновного в падении фонаря на голову 7-летнему ребенку. Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета Санкт-Петербурга, обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности было предъявлено главному инженеру Московского вокзала.

По версии следствия обвиняемый халатно отнесся к своим обязанностям и закрепил светильник на столбе ненадлежащим образом. Это привело к тому, что в августе прошлого года фонарь сорвался и упал с высоты на голову 7-летнему ребенку. Медики госпитализировали пострадавшего с пробитым черепом.

На данный момент, инженера отпустили под обязательство о явке. СК продолжает расследование.

Напомним, у входа в Московский вокзал металлическим декоративным фонарем мальчику пробило голову. Его немедленно госпитализировали. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело – по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Мальчик находится в больнице с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом лобной кости слева, ушибленной раной мягких тканей головы