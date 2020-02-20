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Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки путевками

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Анастасия Алексеева получила две путевки общей стоимостью 4 млн рублей.

Экс-помощницу вице-премьера Аркадия Дворковича обвиняют в получении взятки, передает ТАСС.

По версии СК, Анастасия Алексеева получила две путевки общей стоимостью 4 млн рублей. Так, в обмен на действия взяткодателя Алексеевой дали билеты сначала в Доминикану (2 млн рублей) в период майских каникул в 2016 году. На новогодние каникулы она получила путевки в Таиланд (2 млн рублей).

По делу проходит гражданин США, а также двое граждан России. Следствие не сообщает, о каких именно действиях идет речь.

Теги: взятка, коррупция
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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