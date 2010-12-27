Экс-защитник "Зенита" назвал болельщиков команды расистами

Себастьян Пюигренье рассказал, как во время встречи "Зенита" с "Марселем" в Лиге Европы петербургские фанаты закидали бананами Джибриля Сиссе и Шарля Каборе.

Бывший французский защитник "Зенита" Себастьян Пюигренье, который играл за петербургскую команду с 2008 по 2012 год, рассказал о проблеме расизма среди болельщиков команды. Об этом сообщил портал So Foot.

В интервью изданию спортсмен отметил, что особых культурных различий между Францией и Россией нет, но вспомнил несколько не самых приятных моментов со стороны болельщиков сине-бело-голубых.

Себастьян Пюигренье рассказал, как во время встречи "Зенита" с "Марселем" в Лиге Европы петербургские фанаты закидали бананами Джибриля Сиссе и Шарля Каборе. При этом болельщики издавали крики, пародирующие обезьян. Бывший французский защитник петербургского "Зенита" также вспомнил, что на матче против "Терека" (сейчас ФК "Ахмат") по стадиону прокатилось уханье, когда на экране показали темнокожего игрока.

Черных в "Зените" не приветствуют с распростертыми объятиями, и выставляется все так, будто никакой проблемы нет. Болельщики "Зенита" – расисты, нет смысла это скрывать. Себастьян Пюигренье

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Фото: eurosport.fr