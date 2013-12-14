Евгений Горлов будет под стражей два месяца.

Бывший вице-губернатор Севастополя арестован по решению Басманного районного суда по российской столице. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы судов по Москве. В отношении Евгения Горлова расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере с вымогательством и по предварительному сговору. Вечером, 28 августа, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин указал в социальных сетях, что подозреваемый в расследования помещен под стражу на срок в два месяца.

Суд избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности заместителя Губернатора Севастополя Горлову Е.С., который обвиняется в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Виталий Бородин, эксперт

Политик узнал о том, что бывший крымский чиновник через своего знакомого получил денежные средства в размере шести миллионов рублей от представителя местного коммерческого ресурсоснабжающего предприятия. Взятка была взята чиновником за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключённым договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство в регионе.

В Москве пресекли деятельность по поставке спецсредств для получения данных.

Фото и видео: суды общей юрисдикции города Москвы