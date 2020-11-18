Бывший работник "Адмиралтейских верфей" отправлен в колонию на 7,5 лет за взятки

Кроме того, суд взыскал в доход государства эквивалент денежных средств в сумме 715,9 тыс. рублей, полученных в виде взятки.

Специалиста по материально-техническому снабжению АО "Адмиралтейские верфи" признали виновным в получении взятки. Ему вменяются ч. 2 ст. 290 (семь эпизодов), пп. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 5 августа.

Следствие и суд установили, что фигурант в период с июня по сентябрь 2019 года получал взятки от представителя коммерческой организации за заключение договоров на поставку продукции, на общую сумму порядка 715 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 3,5 года.

Кроме того, суд взыскал в доход государства эквивалент денежных средств в сумме 715,9 тыс. рублей, полученных в виде взятки. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

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Фото: Piter.TV