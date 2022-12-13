Бывший президент Молдавии заявил, что население втрое переплачивает за газ

Игорь Додон рассказал о политике Кишинева в энергетической сфере.

Бывший молдавский президент, лидер Социалистической партии республики Игорь Додон считает, что власти страны намеренно удерживают высокую цену на природный газ для потребителей для того, чтобы снизить ее в преддверии выборов. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях политика.

Тариф на газ в Молдове, учитывая цену на биржах, сегодня должен быть около 10 леев. То есть мы платим втрое дороже, чем должны были бы. Власти хотят сформировать так называемую "подушку безопасности", дополнительную прибыль для "Молдовагаза".... Игорь Додон, экс-глава Молдавии

Игорь Додон также отметил, что зимой граждане Молдавии трижды платили за газ, так как сначала население выплачивало налоги, затем - компенсировали те ресурсы, которые власти взяли у поставщиков в кредит, а затем - непосредственно выплачивали деньги за потребленный объем.

В Молдавии разрабатывают еще один закон, запрещающий георгиевскую ленту.

Фото и видео: Telegram / Igor Dodon