Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Люди зачастую не видят денег, которые по факту должны получать.

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход. Это выплата, которая положена всем жителям страны, вне зависимости от их занятости и уровня дохода.

По статистике, средняя заработная плата в России составляет 47,5 тысячи рублей. Однако, по мнению Игоря Холминских, это раздражающий факт, так как люди зачастую не видят таких денег.

Мы оказались в ситуации, когда средняя заработная плата — фактор социальной нестабильности, – подытожил Игорь Холманских

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