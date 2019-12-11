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Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

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Люди зачастую не видят денег, которые по факту должны получать.

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход. Это выплата, которая положена всем жителям страны, вне зависимости от их занятости и уровня дохода. 

По статистике, средняя заработная плата в России составляет 47,5 тысячи рублей. Однако, по мнению Игоря Холминских, это раздражающий факт, так как люди зачастую не видят таких денег.

Мы оказались в ситуации, когда средняя заработная плата — фактор социальной нестабильности,

– подытожил Игорь Холманских

Эксперты подсчитали средний срок жизни россиян на пенсии.

Теги: игорь холманских, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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